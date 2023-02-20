Придется уволиться в феврале: всех работающих пенсионеров предупредили, как увеличить выплаты

Пенсионер может уволиться работы, а затем ждет обещанного повышения пенсии. Примечательно, что после этого можно снова устроить на работу. Многие даже возвращаются к старому работодателю.

Отмечается, что при увольнении восстанавливаются все пропущенные прибавки начиная с 2016 года. А если учитывать, что только с 1 января 2023 года индексация составила 4,8% — это около тысячи рублей, то сумма будет хорошая. А если пенсионер не менял место работы много лет, то его ежемесячные выплаты станут значительно больше.

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Также нужно знать, что до июля прошлого года было правило, по которому после увольнения должно пройти три месяца — только в этом случае производился возврат индексации. А теперь действуют новые условия, поэтому этот срок сокращен до месяца.

Не стоит забывать про минус этой лазейки. Тот месяц, который гражданин не будет работать, также и не будет оплачен. Однако пенсионерам подумать и посчитать, стоит ли новая сумма пенсии потенциально потерянных денег за работу, пишет Karel.mk.ru.