«Могут подорожать и продукты»: эксперт рассказала, на что повлияет рост курса доллара

Изменение курса валют скажется на росте цен в продуктовых магазинах.

Эксперты отметили, что перемены коснутся каждого гражданина. В частности, пенсионеров.

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«Могут подорожать и продукты, завязанные на курсе валюты. Рост курса доллара может отразиться на них. Также ожидаем повышения цен на алкогольную и табачную продукцию в связи с увеличением стоимости акцизов», – заявила Татьяна Волкова в беседе с vnimanie.pro.