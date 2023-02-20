«Могут подорожать и продукты»: эксперт рассказала, на что повлияет рост курса доллара

Магазин

Магазин. Фото: Global Look Press 

Финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова поделилась важной информацией.

Изменение курса валют скажется на росте цен в продуктовых магазинах. 

Эксперты отметили, что перемены коснутся каждого гражданина. В частности, пенсионеров. 

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«Могут подорожать и продукты, завязанные на курсе валюты. Рост курса доллара может отразиться на них. Также ожидаем повышения цен на алкогольную и табачную продукцию в связи с увеличением стоимости акцизов», – заявила Татьяна Волкова в беседе с vnimanie.pro.

Финансовый консультант добавила, что новый курс доллара отразится на кошельках россиян уже в марте.

Напомним, ранее специалисты рассказали, насколько может взлететь доллар уже в ближайшие дни.

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