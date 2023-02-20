Теперь никакого ремонта в выходные и праздники: в России появится единый федеральный закон о «режиме тишины»

Если закон будет утвержден, то новые правила будут действовать с 14:00 до 16:00, а также с 22:00 до 7:00. Также изменится способ поимки нарушителей. На данный момент нужно пожаловаться в полицию. Однако этот способ практически не действует, так как редко соседи шумят дольше нескольких часов, а понять, где идет ремонт, еще сложнее.

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Но новый проект подразумевает, что работа с нарушителями ляжет на плечи коммунальщиков. Сотрудники ЖКХ должны будут «составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти». Уровень шума будут замерять специальным прибором.

За нарушения будут предусмотрены штрафы. Для физических лиц — 2,5–5 тысяч рублей, для должностных лиц — 10–20 тысяч, для юрлиц — 50–100 тысяч, пишет «Комсомольская правда».

Таким образом, сверлить стены и стучать молотком будет позволено только в будние дни с 9:00 до 19:00 с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00 по местному времени. Но предусмотрены исключения: праздничные дни и ситуации, связанные с устранением последствий ЧС. К примеру, в новогоднюю ночь шуметь можно будет до четырех часов утра.