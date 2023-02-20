Возьмите кожуру банана: как мгновенно привести в порядок кожаную обувь – вы удивитесь эффекту

В Интернете стали очень популярны ролики, на которых блогеры натирают кожу своего лица, а также зону декольте кожурой банана. Они хвастаются, что после этой забавной процедуры лицо и шея становятся бархатными на ощупь.

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Но, как оказалось, благотворное воздействие оказывает банан и на изделия из кожи. Если кожурой натирать сумки, перчатки, обувь и куртки из натуральной кожи, то вы заметите, какими ухоженными они станут со временем.

Они станут мягкими, гладкими, от огрубевшей поверхности и следа не останется! Дешево и сердито! При этом весьма экологично!

Источник: belnovosti.by.