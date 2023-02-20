Купившие доллары ликуют! Скачок валюты случится в ближайшее время – цифра в стиле «страшный сон»

Доллар, казалось бы, уже достиг психологического максимума на торгах Мосбиржи, перепрыгнув отметку в 74 рубля.

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Такой прыти от американской валюты мало кто ожидал, однако цены на российскую нефть и санкции сделали свое дело. Наличные США стали цениться гораздо больше на мировом рынке.

Каждый день россияне с болью в душе наблюдают, как растет курс доллара. Однако часть соотечественников все-таки потирает руки, речь идет о тех, кто все-таки прикупил валюту заранее.

Сейчас эти личности просто ликуют, ведь финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов озвучил свой оглушительный прогноз. Он полагает, что уже в ближайшие дни курс доллара дорастет до отметки в 78 рублей. Впрочем, уверен он, для России в глобальном смысле это не будет ударом.

Источник: primpress.ru.