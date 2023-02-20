«Турция находится в предчувствии чего-то страшного»: стало известно, ждать ли нового землетрясения

В Турции до сих пор продолжаются подземные толчки. Российский врач Яна Власова, проработавшая несколько дней со спасателями в разрушенных регионах, рассказала:

«Одна моя знакомая живет в деревне в том же регионе. Так она рассказывает, что толчки идут постоянно, она теперь к ним лишь прислушивается, научилась как-то определять их силу. Главное, чтобы люди совсем не привыкли к этому. Потому что если произойдет настоящее землетрясение, местные могут воспринять его, как обычный толчок и не обезопасят себя».

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По словам Яны, не исключено, что в ближайшее время «тряхнет» Стумбул.