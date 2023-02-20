Эксперты определили: самая оптимальная по цене и качеству белорусская косметика – название

Отличная эффективная косметика – не обязательно дорогая, как бы вас не уверяли косметологи и продавцы элитных товаров в обратном.

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Действенные кремы, маски и тоники могут быть вполне бюджетными. Производят такую косметику в Белоруссии, о чем сообщили эксперты «МаркиКачества».

Они исследовали целый ряд наименований на их воздействие на кожу и волосы и пришли к выводу, что бренд BelKosmex оптимален в соотношении цены и качества.

Эта уходовая косметика продается в российских магазинах и успела получить массу положительных отзывов от наших соотечественниц. Они отмечают, что средства недорогие, но при этом оказывают реальное позитивное воздействие.

Источник: markakachestva.ru.