Эксперты назвали белорусскую косметику с лучшим составом: стоимость радует, натуральность впечатляет

Эксперты «МаркиКачества» назвали линию белорусской косметики с лучшим составом. Это Liv Delano.
В составе уходовой линии вы не найдете искусственных консервантов и парабенов, поскольку производитель сделал ставку на натуральность состава и следует этой стратегии с 2007 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Товары бренда продаются во многих магазинах России и уже давно полюбились нашими соотечественницами. Как отмечают эксперты «МаркиКачества», Liv Delano имеет высокие оценки в отзывах на различных маркетплейсах.
Покупатели пишут о высокой эффективности косметической линии, приятном аромате, текстуре, легкости применения и низкой стоимости продуктов.
Источник: markakachestva.ru.