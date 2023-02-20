Эксперты назвали белорусскую косметику с лучшим составом: стоимость радует, натуральность впечатляет

Эксперты «МаркиКачества» назвали линию белорусской косметики с лучшим составом. Это Liv Delano.

В составе уходовой линии вы не найдете искусственных консервантов и парабенов, поскольку производитель сделал ставку на натуральность состава и следует этой стратегии с 2007 года.

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Товары бренда продаются во многих магазинах России и уже давно полюбились нашими соотечественницами. Как отмечают эксперты «МаркиКачества», Liv Delano имеет высокие оценки в отзывах на различных маркетплейсах.

Покупатели пишут о высокой эффективности косметической линии, приятном аромате, текстуре, легкости применения и низкой стоимости продуктов.

Источник: markakachestva.ru.