Насколько может взлететь доллар уже в ближайшие дни: эти цифры сложно представить — люди оторопели!

Курс доллара из-за ограничений, наложенных на российскую нефть, заметно укрепился и стал расти с небывалой скоростью.
Сейчас американская валюта торгуется на Мосбирже более чем за 74 рубля, в банках же обменивают еще дороже.
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Вместе с тем начальник отдела исследований брокерской компании «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин считает, что это далеко не предел. Буквально в ближайшие дни американская валюта поднимется еще больше.
«У нас есть основания предполагать, что мы можем увидеть 75–76 рублей за доллар. Однако в области указанных значений мы предполагаем формирование локального пика», — сказал он.
От этих цифр можно в буквальном смысле оторопеть, ведь совсем недавно мы представить не могли подобных показателей.
Источник: konkurent.ru.