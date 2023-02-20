Насколько может взлететь доллар уже в ближайшие дни: эти цифры сложно представить — люди оторопели!

Курс доллара из-за ограничений, наложенных на российскую нефть, заметно укрепился и стал расти с небывалой скоростью.

Сейчас американская валюта торгуется на Мосбирже более чем за 74 рубля, в банках же обменивают еще дороже.

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Вместе с тем начальник отдела исследований брокерской компании «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин считает, что это далеко не предел. Буквально в ближайшие дни американская валюта поднимется еще больше.