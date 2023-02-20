Как быстро убрать нагар с решетки плиты: без капли химии и утомительной чистки

Даже длительная чистка специальными средствами не всегда помогает, хотя это очень трудозатратный, а иногда и очень дорогой процесс. Ведь современные чистящие средства стоят совсем недешево.

Вместе с тем существует действенный проверенный способ, о котором знает каждый любитель шашлыка. Чтобы эффективно, быстро и дешево убрать нагар с металлической решетки, нужно просто прогреть ее на открытом огне.

Конечно, дома этот способ реализовать невозможно (даже пытаться не стоит из-за соблюдения норм безопасности). А вот на даче вы это можете сделать с легкостью.

Источник: belnovosti.by.