Как быстро убрать нагар с решетки плиты: без капли химии и утомительной чистки

Как быстро убрать нагар с решетки плиты: без капли химии и утомительной чистки

Газовая плита. Фото: Global Look Press

Вы не потратитесь на этот метод вообще.

Хозяйки хорошо знают, как тяжело очистить нагар с металлической решетки, которая стоит на газовой плите или находится внутри духовки.

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Даже длительная чистка специальными средствами не всегда помогает, хотя это очень трудозатратный, а иногда и очень дорогой процесс. Ведь современные чистящие средства стоят совсем недешево.

Вместе с тем существует действенный проверенный способ, о котором знает каждый любитель шашлыка. Чтобы эффективно, быстро и дешево убрать нагар с металлической решетки, нужно просто прогреть ее на открытом огне.

Конечно, дома этот способ реализовать невозможно (даже пытаться не стоит из-за соблюдения норм безопасности). А вот на даче вы это можете сделать с легкостью.

Источник: belnovosti.by.

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