«Подальше от реальности»: Василиса Володина сделала обращение к людям

Известный исследователь влияния звезд на людей Василиса Володина не оставила подписчиков без хороших новостей на 20 февраля. Грядущее Новолуние принесет с собой потоп переживаний, но в то же время повлияет на вдохновение некоторых личностей. Самое время творить!

«День-мечтание, день-сказка, день-вдохновение! Многие захотят «уплыть» подальше от реальности. Если вы имеете хоть какое-то отношение к творчеству, непременно уделите ему время. Новолуние в Рыбах позволяет творить новые миры, вынимая их из головы готовыми, без усилий», - порадовала сообщением в Telegram Володина.

Особенно вдохновленными в работе 20 февраля будут дизайнеры, декораторы, визажисты, фотографы — все те, кто создает образы.

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