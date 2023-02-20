Осталось 8 дней! Чего испугались валютчики, спешно распродавая доллары — причина озвучена

Вместе с тем доллары сейчас не только скупают, но и активно продают. Дело в том, что валютчики совсем не уверены, что такая малина будет долгой, ведь о крахе американской валюты говорят давно и упорно.

Кроме того, в марте, до которого осталось восемь дней, ожидается очень нелегкий валютный период. Бизнес-консультант Дарья Григорян заявила корреспондентам «А теперь внимание!», что доллар в этом месяце будет лихорадить не на шутку. Его ожидают как резкие взлеты, так и падения. И те, кто не желает испытывать свои нервы, спешат избавиться от американской наличности.