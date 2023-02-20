«Взрывные энергетически и событийно»: Глоба назвал опасные дни на новой неделе февраля — держитесь!

Богдан Глоба, сын известных звездочетов Тамары и Павла Глобы, продолжил дело своих родителей и теперь регулярно помогает людям ориентироваться в происходящем, трактуя происходящие на небе процессы. И новая неделя февраля, с 20-го по 26-е число, станет довольно напряженной.

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В самый понедельник, 20 февраля, людям стоит быть осторожнее, поскольку есть риск попасть в лапы мошенников или неудачно вложить финансы. А вот наибольшие опасности подстерегают в конце семидневки.