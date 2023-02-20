В ожидании дефолта: из-за поведения доллара народ бросился избавляться от накоплений

При этом на международном валютном рынке американские банкноты показывают смешанную динамику. С одной стороны, индекс валюты США растет, поскольку ставки Федеральной резервной системы Штатов продолжают повышаться. Но, с другой стороны, Америка не поднимает потолок госдолга.

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен на фоне этих событий все чаще говорит об экономической катастрофе и возможном дефолте, если потолок госдолга все-таки не поднимут.

В итоге американцы, которые занимаются инвестированием, стали распродавать накопления в виде облигаций, а это говорит об одном: они уверены, что дефолту в Америке быть.

Источник: primpress.ru.