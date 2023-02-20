«Потоп переживаний»: вот чем обернется 20 февраля для людей - Василиса Володина

Известный астролог Василиса Володина на новую неделю февраля дала астропрогноз людям. Экс-ведущая «Давай поженимся!» предупредила, что начало семидневки станет довольно эмоциональным для людей, многие даже «зальются слезами» от жалости и беспомощности. 20 февраля, в понедельник, наступает Новолуние, которое только усилит переживания.

«В понедельник рыбье Новолуние устраивает в наших сердцах потоп переживаний. Абстрагироваться от несчастий в мире и чужих страданий становится архисложно. При этом, легко стать добычей чужих фантазий, субъективных оценок, заблуждений или обычного вранья», - предупредила в Telegram звездочет.

Правда, ситуация начнет исправляться уже в середине недели. В среду, 22 февраля, эмоции будут уступать логике и трезвости.

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