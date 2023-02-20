Держитесь подальше: в какую валюту опасно сейчас вкладываться, рассказал эксперт

Многие инвесторы твердят, что во время кризисов открываются возможности увеличить капитал, нужно лишь вовремя вложиться повыгоднее. Правда, существуют валюты, от которых лучше в непростое сегодняшнее время держаться подальше. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк назвал эти денежные единицы.

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Аутсайдерами финансового рынка сегодня являются аргентинский песо, пакистанская рупия, турецкая лира, южноафриканский рэнд, японская иен. Именно эти деньги показали наибольшее падение относительно американского доллара за последнее время и обесценились. Факторов множество, но факт один – лучше обходить пока указанную валюту стороной.

По материалам сайта 1Prime