«До конца потрясений еще далеко»: Глоба дал прогноз на новую неделю с 20 по 26 февраля

Непростой период в жизни людей продолжает новая неделя. Астролог Богдан Глоба объяснил, что время с 20 по 26 февраля станет лакмусовой бумажкой: вскроются очередные болевые точки, откроются обманы и будет ломаться то, что было сделано с халтурой. По словам Глобы-младшего, это и печально, и одновременно отлично, поскольку появится повод исправить слабые места и обнаружить тех, кто оказался не совсем чист на руку.

«До конца потрясений и катаклизмов еще далеко, но эта неделя будет «перетряхивать» умы и сердца. Не позволяйте сбить себя с верного пути! Держитесь того, во что верите. Вторая половина и в особенности конец недели – взрывные энергетически и событийно, так что держите голову в руках и не позволяйте терять ее тем, кто рядом», - посоветовал эксперт.

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