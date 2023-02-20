Всего лишь одна таблетка - и прощайте, пятна: как отстирать кухонные полотенца

Каждая хозяйка знает, что на кухне больше всего достается кухонным полотенцам. Жир, гарь, пятна от еды въедаются в них настолько, что отстирывать с каждым разом все сложнее – проще выкинуть и взять новые. Но так и не напасешься комплектов. Меж тем, есть легкий способ отстирать загрязнения.

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Возьмите всего одну посудомоечную таблетку и растворите ее в полулитре теплой воды. Бросьте в полученный раствор полотенца, пусть полежат в нем час. После постирайте обычно, без кипячений и химии, самым обычным образом. Пятна скажут «прощай», а вы сможете еще долго пользоваться старыми, но чистыми кухонными полотенцами и не спешить покупать новые.

По материалам сайта Pensnews