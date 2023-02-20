«Полагайтесь на внутренний голос»: Глоба 20 февраля предупредил людей об опасности

Начавшаяся новая неделя февраля с 20 по 26 числа начинается с Новолуния. Это само по себе прекрасно, отмечает в своем прогнозе на семидневку Богдан Глоба, сын астрологов Тамары и Павла Глобы. Период наполнен энергией новизны и надежд. А вот 20 февраля нужно проявлять бдительность – будет опасно.

«Строгий понедельник хорош для планирования и переговоров. Полагайтесь на свой внутренний голос. Опасайтесь мошенников и не делайте финансовых вложений», - предупредил астролог.

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