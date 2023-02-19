Два сценария: что случится с рублем уже на следующей неделе – аналитики боятся давать прогнозы

Изображение рубля из рублевых монет

Изображение рубля из рублевых монет. Фото: Global Look Press

Финансисты рассматривают, так называемые, базовый и позитивный сценарии.

Рубль на минувшей неделе демонстрировал снижение по отношению к евро, доллару и юаню.

Только в пятницу на торгах российская валюта смогла немного скорректироваться и даже немного укрепиться. Вероятно, по этой причине финансовые аналитики не берутся точно утверждать, как поведет себя рубль на предстоящей неделе.

Финансисты говорят о двух возможных сценариях, ожидая, что российская валюта запросто может удивить и пойти в рост на торгах уже в понедельник, 20 января.

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«Если в базовом сценарии пара доллар/рубль может отступить в район 72,5 рубля, то в рамках позитивного сценария, при возникновении дополнительной поддержки, например, в виде роста цен на нефть, американская валюта к концу следующей недели может перейти в диапазон 70 — 72,5 рубля и даже протестировать его нижнюю границу», - отметил главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

По материалам 1prime.ru.

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