Два сценария: что случится с рублем уже на следующей неделе – аналитики боятся давать прогнозы

Рубль на минувшей неделе демонстрировал снижение по отношению к евро, доллару и юаню.
Только в пятницу на торгах российская валюта смогла немного скорректироваться и даже немного укрепиться. Вероятно, по этой причине финансовые аналитики не берутся точно утверждать, как поведет себя рубль на предстоящей неделе.
Финансисты говорят о двух возможных сценариях, ожидая, что российская валюта запросто может удивить и пойти в рост на торгах уже в понедельник, 20 января.
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«Если в базовом сценарии пара доллар/рубль может отступить в район 72,5 рубля, то в рамках позитивного сценария, при возникновении дополнительной поддержки, например, в виде роста цен на нефть, американская валюта к концу следующей недели может перейти в диапазон 70 — 72,5 рубля и даже протестировать его нижнюю границу», - отметил главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.
По материалам 1prime.ru.