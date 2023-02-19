Два сценария: что случится с рублем уже на следующей неделе – аналитики боятся давать прогнозы

Рубль на минувшей неделе демонстрировал снижение по отношению к евро, доллару и юаню.

Только в пятницу на торгах российская валюта смогла немного скорректироваться и даже немного укрепиться. Вероятно, по этой причине финансовые аналитики не берутся точно утверждать, как поведет себя рубль на предстоящей неделе.

Финансисты говорят о двух возможных сценариях, ожидая, что российская валюта запросто может удивить и пойти в рост на торгах уже в понедельник, 20 января.

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