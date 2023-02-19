Касается каждого! 20 и 21 февраля игнорируем эти действия, чего бы ни стоило — совет астролога

20 и 21 февраля выдадутся не простыми днями. В это время лучше отказаться от некоторых действий и направить свою энергию и силы в другое русло.

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Как отметила астролог Елена Мун, понедельник и вторник — это первые-вторые лунные сутки, Луна в Рыбах. В эти дни люди будут отмечать повышенную чувствительность и эмоциональный дисбаланс.

«Желательно уделить время отдыху. Можно и нужно планировать и прописывать цели на ближайший лунный месяц. К активным действиям переходить не стоит», – заявила специалист в разговоре с порталом «А теперь внимание!».

Ранее астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые этой весной станут любимчиками фортуны.