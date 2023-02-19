Такой кукленок: как выглядит подросший сын Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева – ему уже два года

В актерской семье Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева накануне был праздник. Два года исполнилось сыну пары Данилу.
В честь этого события Марк Богатырев поделился в микроблоге редким кадром с участием наследника. Данила на фото запечатлен во время прогулки. Малыш облачен в желтую курточку и такие же штанишки.
Поклонники восхитились тому, как успел подрасти Данила. Они с умилением заявили, что сын Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева - настоящий кукленок.
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Сын Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева. Фото: соцсети
«Сыночек, родной! Сегодня тебе исполнилось 2 года! Ты славный, смышленый и очень способный. Расти большим, здоровым и талантливым, а мы с мамой Татьяной Арнтгольц тебе во всем поможем! Люблю тебя, мой хороший. Твой папа!» - написал под фото сына Марк Богатырев.