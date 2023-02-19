Такой кукленок: как выглядит подросший сын Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева – ему уже два года

В актерской семье Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева накануне был праздник. Два года исполнилось сыну пары Данилу.

В честь этого события Марк Богатырев поделился в микроблоге редким кадром с участием наследника. Данила на фото запечатлен во время прогулки. Малыш облачен в желтую курточку и такие же штанишки.

Поклонники восхитились тому, как успел подрасти Данила. Они с умилением заявили, что сын Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева - настоящий кукленок.

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