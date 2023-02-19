Эта колбаса опасна для здоровья! Неприятная правда о мясных изделиях — даже сниженная цена не должна подкупить

Колбаса может не только голод утолить, но и навредить! Чтобы этого не случилось, руководитель организации по защите прав потребителей «Хрюши против» Светлана Васильева раскрыла, какие мясные изделия категорически не стоит покупать.

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Эксперт отметила, что в реальности чуть ли не в каждом супермаркете можно видеть тележки с тем или иным товаром посреди зала. По словам Васильевой, это опасная продукция, и даже сниженная цена не должна подкупить!

«Обычно такие тележки стоят недалеко от холодильников, потому что продавцы таким образом создают иллюзию, будто нет никаких нарушений. Вот только открытые холодильники и сами иногда не выдерживают нужную температуру от +2 до +6. А если говорить о тележках, которые рядом с такими холодильниками, то там могут быть и все +10/+20 градусов», — подчеркнула Васильева в беседе с порталом «А теперь внимание!».

Эксперт убеждена, что такие колбасы опасны для здоровья и могут вызвать негативные последствия.