Это блюдо сведет с ума любого! Готовим настоящий кулинарный шедевр из яиц и гороха

Получить гастрономическое удовольствие и потратить при этом минимум средств очень даже реально. Рассказываем необычный рецепт, по которому получаются просто невероятные по вкусу котлеты! К слову, мясо для этого блюда не нужно.

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В качестве основного ингредиента используем вареный горох — 3,5 стакана. Также понадобятся три яйца, луковица, 200 гр. кукурузной муки, петрушка, черный и красный перец, соль и панировочные сухари.

Готовим:

1. Горошек и два яйца смешиваем в блендере. Важно! Перебиваем не до однородности — должны остаться крупные горошины.

2. Массу выкладываем в глубокое блюдо, добавляем измельченный лук, петрушку, кукурузную муку, перец и соль — все хорошо перемешиваем.

3. В одной тарелке взбиваем яйцо, в другую высыпаем панировочные сухари.

4. Из гороховой массы лепим котлетки, после — обмакиваем их в яйце и обваливаем в сухарях. Жарим или на сковородке до золотистости или в духовке при 180 градусах 20-25 минут.

Кулинарный шедевр готов — получается, ну, очень вкусно! Приятного аппетита.

По материалам YouTube-канала «Кухня Асена»