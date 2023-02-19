Выводит любые пятна: это копеечное средство отстирывает лучше дорогого порошка - смешать с содой

Выводит любые пятна: какое копеечное средство отстирывает лучше дорогого порошка

Старое проверенное средство намного лучше отстирывает, чем порошок. Фото: соцсети

Хозяйки перестанут теперь зря тратиться.

Российские хозяйки все чаще стали задумываться об экологичности моющих средств. Да и современные стиральные порошки сильно ударяют теперь по карману – цены взвинчены до невозможности.

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И тут на помощь может прийти старое проверенное средство для стирки, которым успешно пользовались наши мамы. Это хозяйственное мыло с содой.

В советское время мыло натирали на терке и смешивали с содой, потом отправляли в барабан, прямо в белье. Теперь задачу можно облегчить и использовать жидкое хозяйственное мыло, которое стоит сущие копейки.

Немного такого мыла и столовая ложка соды – вот отличный рецепт вашего идеально чистого белья без особых затрат!

Источник: belnovosti.by.

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