Выводит любые пятна: это копеечное средство отстирывает лучше дорогого порошка - смешать с содой

И тут на помощь может прийти старое проверенное средство для стирки, которым успешно пользовались наши мамы. Это хозяйственное мыло с содой.

В советское время мыло натирали на терке и смешивали с содой, потом отправляли в барабан, прямо в белье. Теперь задачу можно облегчить и использовать жидкое хозяйственное мыло, которое стоит сущие копейки.

Немного такого мыла и столовая ложка соды – вот отличный рецепт вашего идеально чистого белья без особых затрат!

Источник: belnovosti.by.