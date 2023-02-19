«Менеджер по работе с блогерами»: названы самые высокооплачиваемые вакансии для «удаленщиков» в России

Интернет-сервис «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на «удаленке». Этим специалистам предлагают зарплату от 110 до 180 тысяч рублей.

Так, доход до 180 тысяч доступен программисту 1С в нижегородской ювелирной компании. А во Владимире для удаленной работы ищут ведущего менеджера по продажам, которому готовы платить до 160 тысяч. Специалист по тендерам в краснодарской компании может получать до 110 тысяч рублей в месяц.

А еще есть вакансия «менеджер по работе с блогерами» с зарплатой от 100 тысяч. Работодатель ожидает от соискателя успешный опыт от одного года, «умение найти подход к инфлюенсеру» и генерацию новых идей. Такой сотрудник должен будет разрабатывать рекламные стратегии продвижения продукции, искать и привлекать к проекту подходящих блогеров с большой аудиторией.