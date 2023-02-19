В Роспотребнадзоре рассказали, какие готовые блины не стоит покупать

В преддверии Масленицы Роспотребнадзор предупредил граждан о готовых замороженных блинах. Эти продукты не должны слипаться внутри упаковки, иначе это говорит о повторной заморозке.

«Все блинчики должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их может быть от кремового до слегка коричневого, они не должны слипаться. Если вы увидели или поняли при встряхивании, что блины слиплись, это свидетельствует о неправильном их хранении и повторном замораживании», - цитирует ТАСС пресс-службу надзорного ведомства. «Блины должны храниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на этикетке продукции».

В Роспотребнадзоре отметили, что еще одним признаком повторной заморозки является потемневшее тесто блинов.