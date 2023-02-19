Эксперты определили марку самого качественного подсолнечного масла: вполне бюджетное!

Подсолнечное масло марки «Дары Кубани» было названо самым лучшим экспертами «МаркиКачества».

Продукт производят в Краснодарском крае на предприятии «Компания Благо». Оно не имеет в своем составе ничего лишнего – это чистое масло из подсолнечника высокого качества. У него сбалансированный кислотно-жировой баланс, приятный вкус, уравновешенная консистенция.

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К тому же, как отмечают эксперты, масло не содержит канцерогенов и обладает низким уровнем окисляемости. Исследователи подчеркнули, что это масло уже занимало лидирующую позицию ранее – в рейтинге Роскачества.

В российских магазинах его можно купить примерно за 150 рублей (бутылка – 650 миллилитров).

Источник: markakachestva.ru.