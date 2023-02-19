«Быстрее, чем в метро Парижа, Токио, Гонконга и Пекина»: Москва похвасталась новым достижением

Московскому метрополитену есть, чем похвастаться. В начале 2023 года на Кольцевой линии была установлена новая система автоматики движения поездов. На днях ее проверили — выпустили максимальное число составов единовременно, имитируя самую высокую нагрузку.

«Во время испытаний курсировали до 45 поездов на обоих путях, благодаря чему они приезжали на станции с минимальным интервалом около 80 секунд — быстрее, чем в метро Парижа, Токио, Гонконга и Пекина. Это самый короткий интервал движения составов метро в мире!» - сообщает Дептранс Москвы.

Эксперимент показал - новая система, основанная на отечественном программном обеспечении, работает стабильно и без перебоев на предельных нагрузках — ее сделали с запасом, чтобы справиться с увеличением числа пассажиров.

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Как это новшество отразиться на жизни рядовых москвичей и гостей столицы: