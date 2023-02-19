Лимит выбрали: это должен знать каждый, кто имеет наличные доллары

Ассоциация банков России предложила повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз – до 100 тысяч долларов.

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Организация подготовила соответствующее заявление в Федеральную таможенную службу. АБР не исключает, что ей придется добиваться рассмотрения данного вопроса на уровне ЕАЭС.

Однако шансов на получение положительного ответа у них немного, пишет konkurent.ru. Дело в том, что выбранный ранее лимит на ввозимую валюту в 10 тысяч долларов, по мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, вполне целесообразен, поскольку доступ к наличной валюте ограничен.

А в пресс-службе Росфинмониторинга сообщили, что увеличение потолка ввоза наличной иностранной валюты на территорию страны может привести к повышению уровня криминала на этом рынке из-за налаживания теневых курьерских каналов.