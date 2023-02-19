Способ для ленивых: как при помощи влажного полотенца погладить вещи - без утюга

С помощью влажного полотенца можно довольно просто погладить мятые вещи. Этот метод очень понравится тем, кто часто путешествует и любит это делать налегке. А также тем, кто не любит тратить время на процесс глажения утюгом.
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Итак, вам нужно положить мятую вещь на любую плоскую поверхность и накрыть ее влажным полотенцем.
Слегка придавить руками и пройтись по нему разглаживающими движениями ладоней. Далее повесить одежду на вешалку и оставить сушиться.
Источник: lifehacker.ru