Способ для ленивых: как при помощи влажного полотенца погладить вещи - без утюга

Способ для ленивых: как при помощи влажного полотенца погладить вещи - без утюга

Утюг с этим методом станет лишним. Фото: Global Look Press

Этот метод избавит от утомительного стояния с утюгом у доски.

С помощью влажного полотенца можно довольно просто погладить мятые вещи. Этот метод очень понравится тем, кто часто путешествует и любит это делать налегке. А также тем, кто не любит тратить время на процесс глажения утюгом.

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Итак, вам нужно положить мятую вещь на любую плоскую поверхность и накрыть ее влажным полотенцем.

Слегка придавить руками и пройтись по нему разглаживающими движениями ладоней. Далее повесить одежду на вешалку и оставить сушиться.

Источник: lifehacker.ru

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