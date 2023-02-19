«Приближается гигантский крах»: эксперт раскрыл будущее доллара – срочно избавиться!

Американский инвестор и бизнесмен, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки предрек глобальный экономический крах и не исключил новую великую депрессию.

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Эксперт уверен, что вкалываться в доллары сейчас не имеет смысла, лучше, напротив, как можно скорее избавиться от них сделав вложение в золото, серебро и биткоин. Он убежден, что доверие к американской валюте будет потеряно, а указанные активы, напротив, взлетят в цене к 2025 году.

Произойдет это из-за того, что Федрезерв Америки в настоящее время вынужден печатать миллиарды новых долларов, не имея для этого оснований.

«Приближается гигантский крах. Возможна депрессия. ФРС заставили печатать миллиарды фальшивых денег. К 2025 году золото будет по 5 тысяч долларов, серебро по 500 долларов и биткоин по 500 тысяч долларов. Почему? Потому что вера в доллары США, фальшивые деньги, будет разрушена», – сказал Кийосаки.

Источник: konkurent.ru.