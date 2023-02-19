Названо лучшее овсяное печенье: эксперты доказали – вкусное, без вредных веществ

О пользе овса известно давно, а когда эта крупа заключена во вкусной выпечке, то цены ему нет! Что говорить, овсяное печенье россияне любили всегда и не теряют к нему интереса до сих пор.

Однако в последнее время многих настораживает состав магазинной выпечки, который далеко не всегда отражен полностью на упаковке.

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Эксперты Росконтроля проверили овсяное печенье в российских магазинах и назвали лучшее, то, что по-настоящему безвредно и имеет настоящий вкус аппетитной выпечки, знакомый нам с детства.

В рейтинг лучшего овсяного печенья организации попала продукция пяти торговых марок: «Посиделкино», «Юбилейное», «Любятово», «Полет» и «ВкусВилл».

Все перечисленные наименования соответствуют требованиям безопасности по проверенным микробиологическим и физико-химическим показателям. Кроме того, образцы имеют хорошие органолептические свойства, то есть запах, вкус, цвет, форму и консистенцию, не содержат вредных добавок.

Источник: pchela.news.