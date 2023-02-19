Ростом доллара нужно пользоваться сейчас! Скоро будет откат назад – народ побежал в банки

Доллар неуклонно растет на торгах Мосбиржи, каждый день стабильно и упорно увеличивая свои показатели. Россияне в недоумении, ведь совсем недавно происходило обратное.

Так что же делать? Вкладываться все-таки в доллары и евро? Или прислушаться к экспертам, которые нахваливают юани и биткоины?

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Общий совет в нынешней экономической ситуации дать сложно, поскольку рынок нестабилен, как и общественно-политическая ситуация в мире.

Однако эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отметил, что курсы доллара и евро уже росли ранее на протяжении определенного периода.

В настоящий момент предпосылок для продолжительного роста курсов этих валют просто нет. Россияне могут сделать из этого определенные выводы для себя.

Источник: konkurent.ru.