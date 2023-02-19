Как быстро выгладить вещи обычным феном: лучше утюга

Многие берут с собой в путешествия утюг, чтобы всегда выглядеть на высоте. Да и после чемодана платья и рубахи обычно изрядно измяты. Между тем вполне достаточно иметь под рукой фен (есть в каждой гостинице), чтобы не утяжелять свой багаж.

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Итак, для того, чтобы выгладить вещи без утюга, нужно положить мятую вещь на плоскую поверхность (столешница, тумба) и продуть ее феном, держа его в нескольких сантиметрах от ткани.

Чтобы добиться наилучшего результата, можно обработать одежду горячим воздухом с двух сторон. Сильно измятые вещи можно смочить водой, а потом продуть феном.

Вы удивитесь, как быстро сотрутся складки с ткани!

Источник: lifehacker.ru