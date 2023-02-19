Росконтроль назвал лучший чай в пакетиках: отборный продукт, аромат отличный

Эксперты Росконтроля обнародовали рейтинг по-настоящему качественного чая в пакетиках.

В напитке они не выявили никаких посторонних примесей и вредных веществ, также высоко оценили аромат чая и его органолептические показатели.

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Лучшим исследователи признали «Бета-Чай. Королевское качество», который был удостоен знака качества Росконтроля. Напиток полностью соответствует требованиям безопасности.

Также в топе напитков организации оказался черный чай в пакетиках Greenfield Golden Ceylon. Специалисты отметили не только качество и безопасность продукта, но также высокое содержание танина и кофеина в продукте.

Кроме того, Росконтроль отметил качество байхового цейлонского чая под брендами Hillway, Lipton Yellow Label, Riston Finest Ceylon Tea, черный чай «Майский» и зеленый Ahmad Tea.

Источник: pchela.news.