Как отбелить пластик с помощью уксусной эссенции: проще простого!

Как отбелить пластик с помощью уксусной эссенции: проще простого!

Пластик легко очищается уксусом. Фото: соцсети

Пластмассовые предметы рано или поздно теряют свой вид.

Белый пластик, будь то часть окна или деталь бытовой техники, рано или поздно темнеет, желтеет, теряет свой первоначальный вид.

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Вернуть былую белизну может обычная уксусная эссенция, которая найдется в каждом доме. Перед работой важно не забыть надеть резиновые перчатки и следить, чтобы раствор не попадал на открытые участки кожи.

Используется уксусная эссенция в 70–80%, также понадобится губка для посуды (можно заменить ватным диском) и тряпка.

Смочить ватные диски или губку уксусной эссенцией. Нанести раствор на пожелтевший пластик и тщательно протереть до тех пор, пока поверхность не станет чистой. После этого удалить остатки уксуса с помощью влажной тряпки.

Источник: lifehacker.ru

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