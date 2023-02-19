Как выглядит самая модная обувь весны-2023: элегантно, удобно, делает ножку меньше

Фасон туфель Мэри-Джейн с ремешком на подъеме станет хитом предстоящей весны 2023 года. Дизайнеры обуви воскресили его из тенденций прошлого. Эта модель пережила несколько пиков популярности: в 30-х, 60-х и 90-х годах.
Модные туфли с ремешком. Фото: Global Look Press
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Традиционный вариант с круглым мысом в новом сезоне разнообразили модели с квадратным и острым мысом. Prada выпустили туфли с перепонкой на подъеме с устойчивым и скошенным каблуком. Такая пара выглядит интереснее классических лодочек, но при этом сохраняет свою универсальность, легко вписываясь в любые образы.
Стилисты заявляют, что носить туфельки с ремешком можно почти с любой одеждой: от платьев и юбок до джинсов и классических брюк. В тренде сочетание Мэри-Джейн с носками из хлопка, капрона или сетки, как демонстрировали модели на показе Chanel.
Источник: thesymbol.ru.
Модные туфли с ремешком. Фото: Global Look Press