С 19 февраля ГИБДД проведет особые рейды: нарушителей будут лишать прав на 1,5 года

Отмечается, что пройдут новые рейды пройдут. Они будут организованы во многих регионах уже в предстоящее воскресенье, 19 февраля. Внимание сотрудников ГИБДД будет сосредоточено на случаях, когда водитель садится за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Они будут обращать внимание на запах в салоне автомобиля. Если сотрудники обнаружат намек на то, что водитель в нетрезвом состоянии, то ему предложат пройти освидетельствование. А если подозреваемый откажется от процедуры, то его автоматически лишат прав на срок от полутора до двух лет. А также ему выпишут штраф на 30 тысяч рублей. пишет PRIMPRESS.