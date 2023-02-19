Грозит крупный штраф и лишение прав: с 1 марта вводится важное правило для всех водителей

Сотрудники ДПС смогут проводить освидетельствование без понятых в случае, когда используются видеорегистратор. А том случае, если водитель откажется от процедуры или будет не согласен с результатами, ему придется отправиться в медучреждение. Однако это произойдет только в том случае, если сотрудника ДПС уверены в опьянении подозреваемого.

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Также поясняется, что отказ от проверки не несет за собой ничего наказумемого, но уклонение от медосвидетельствования будет приравниваться к пьяному вождению. За первое такое нарушение будут лишать прав и выписывать крупный штраф, а уже во второй раз водителю грозит уголовное дело.