Грозит крупный штраф и лишение прав: с 1 марта вводится важное правило для всех водителей

С каждым годом становится все больше машин на дорогах. Также за водителями усиливают наблюдение сотрудники ГИБДД. Нарушителей ловят с помощью камер видеонаблюдения. А с 1 марта для всех водителей вводится новое правило освидетельствования на алкоголь. Отмечается, что теперь за отказ от прохождения этой процедуры, будет грозить крупным штрафом и лишением прав.
Сотрудники ДПС смогут проводить освидетельствование без понятых в случае, когда используются видеорегистратор. А том случае, если водитель откажется от процедуры или будет не согласен с результатами, ему придется отправиться в медучреждение. Однако это произойдет только в том случае, если сотрудника ДПС уверены в опьянении подозреваемого.
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Также поясняется, что отказ от проверки не несет за собой ничего наказумемого, но уклонение от медосвидетельствования будет приравниваться к пьяному вождению. За первое такое нарушение будут лишать прав и выписывать крупный штраф, а уже во второй раз водителю грозит уголовное дело.
«Спорить с инспектором на дороге — бесполезно. Но если водитель считает, что его зря подозревают в пьяной езде, отказываться от прохождения положенных при этом процедур ему не стоит», — рассказал защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов, пишет «Парламентской газетой».