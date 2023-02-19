Приятная прибавка: пенсионерам проведут дополнительные выплаты до 25 февраля

Отмечается, что эта доплата назначается на федеральном уровне. нужно знать, что льготники могут получать такой бонус, как специальный набор услуг, куда входят бесплатные препараты, путевки на лечение и проезд, а также денежную компенсацию, но только если они откажутся от такой государственной помощи.

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И эксперты напомним, что в феврале эта сумма была проиндексирована. На данный момент она составляет 1 470 рублей. Эти деньги придут вместе с пенсией. Добавки начисляют каждый месяц и выплачивают до 25 числа каждого месяца.