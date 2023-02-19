Приятная прибавка: пенсионерам проведут дополнительные выплаты до 25 февраля

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Они получают выплаты, но суммы у всех разнятся. Недавно прошла индексация многих надбавок. А теперь пожилым людям рассказали о денежной прибавке, которую они получат уже в этом месяце. Речь идет о приятной сумме от Социального фонда.
Отмечается, что эта доплата назначается на федеральном уровне. нужно знать, что льготники могут получать такой бонус, как специальный набор услуг, куда входят бесплатные препараты, путевки на лечение и проезд, а также денежную компенсацию, но только если они откажутся от такой государственной помощи.
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И эксперты напомним, что в феврале эта сумма была проиндексирована. На данный момент она составляет 1 470 рублей. Эти деньги придут вместе с пенсией. Добавки начисляют каждый месяц и выплачивают до 25 числа каждого месяца.