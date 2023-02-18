Пенсию повысят каждому: сенатор пояснила, как добиться перерасчета

Также сенатор добавила, что увеличить пенсию можно, если предоставить новые документы о дополнительном стаже или более высокой зарплате. Но тут есть нюанс. Их учтут, если они докажут данные до 2002 года.

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Добиться перерасчета возможно с помощью неучтенных документов и в других случаях. Для этого надо предоставить подтверждение военной службы, ухода за маленьким ребенком, инвалидом или гражданином старше 80 лет. Мало кто знает, что также учитываются переезд по направлению госслужбы и получения пособия по безработице.

Необходимо обратиться в Соцфонд в том случае, если появился нужный стаж работы в районах Крайнего Севера и работы в сельской местности. Надбавку получат те пожилые граждае, кто еще и переехал жить в сельскую местность. Об этом Бибикова написала в своем Telegram-канале.