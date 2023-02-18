Пенсию повысят каждому: сенатор пояснила, как добиться перерасчета

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Пожилым гражданам положены выплаты. Однако суммы могут быть разными, так как зависит все от стажа, места проживания и различных заслуг. Сенатор Елена Бибикова рассказала, какими способами каждый может повысить себе пенсию. Она напомнила, что перерасчет положен многим категориям граждан.
По ее словам, набавка положена в том случае, если появился иждивенец на содержании пенсионера. Тогда выплаты увеличатся на треть. Нужно знать, что деньги положены не более чем на трех иждивенцев.
Также сенатор добавила, что увеличить пенсию можно, если предоставить новые документы о дополнительном стаже или более высокой зарплате. Но тут есть нюанс. Их учтут, если они докажут данные до 2002 года.
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Добиться перерасчета возможно с помощью неучтенных документов и в других случаях. Для этого надо предоставить подтверждение военной службы, ухода за маленьким ребенком, инвалидом или гражданином старше 80 лет. Мало кто знает, что также учитываются переезд по направлению госслужбы и получения пособия по безработице.
Необходимо обратиться в Соцфонд в том случае, если появился нужный стаж работы в районах Крайнего Севера и работы в сельской местности. Надбавку получат те пожилые граждае, кто еще и переехал жить в сельскую местность. Об этом Бибикова написала в своем Telegram-канале.