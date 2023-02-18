Получится сэкономить больше 2 млн рублей при покупке квартиры: лишь единицы используют господдержку в таком ключе

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По словам специалистов, семья с детьми имеет право взять льготную ипотеку до 6%. Отмечается, что для первого взноса можно воспользоваться маткапиталом и погасить долг выплатой для многодетных — для этого потребуется только один договор.

Пример экономии на покупке квартиры появился в Telegram-канале «Госуслуги: для родителей».

Маткапитал для первоначального взноса. Например, семья с двумя детьми хочет купить квартиру за 3 миллиона рублей. Накопления — 400 тысяч рублей. Маткапитал — 600 тысяч рублей. Тогда получается, что первоначальный взнос — уже 1 миллион рублей.

Льготная ставка. С ней семья возьмет кредит под 5,7% — 2 миллиона рублей на 20 лет. Проценты по рыночной ставке 7,7% — 1,92 миллиона рублей. Проценты по льготной ставке — 1,35 миллиона рублей. Экономия на процентах получится внушительной — 570 тысяч рублей.

Выплата для многодетных тоже помогут в этой схеме. Если летом 2023 года у этой семьи родится третий ребенок. Выплата на погашение ипотеки в сентябре — 450 тысяч рублей. Тогда получится уменьшить срок — на 6 лет 8 месяцев. И снова будет экономия на процентах — 668 тысяч рублей.

Таким образом, господдержка поможет внушительно сократить расходы на покупку квартиры — это сочетание маткапитала, льготной ставки, досрочного погашения и экономии на процентах.

600 тыс. рублей + 570 тыс. рублей + 450 тыс. рублей + 668 тыс. рублей = 2,3 млн рублей.

Из них государство фактически перечислит банку из бюджета 1,62 млн рублей.