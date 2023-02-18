С 2025 года никакого кешбэка: в России ограничили использование иностранных слов

В России принят закон о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований. В частности, он запрещает госучреждениям и СМИ, а также авторам рекламных текстов, использовать иностранные слова, если у них есть аналоги в русском языке.

Данное нововведение журналистам прокомментировала историк и преподаватель Анастасия Кругликова.

«Суть в том, что с 1 января 2025 года нельзя будет использовать заимствования из других языков – прежде всего имеется в виду английский, все слова вроде «кешбэк», «тренды», «маркетплейс», «захолдировать». Эти слова нельзя будет использовать в рекламе, в СМИ, в публичных выступлениях, при показе фильмов в кинозалах. Естественно, их можно будет использовать в частном общении», - цитирует эксперта радио Sputnik.

«В целом, мера красивая, я надеюсь, что она поможет справиться с очевидными перегибами. Сказали, что будут составлены словари, потому что есть определенное количество слов, к которым действительно сложно подобрать аналоги в русском языке, их немного, но лингвисты считают, что они есть. В общем, лингвистов соберут, чтобы они за эти два года составили словари таких слов, они будут опубликованы в интернете, по крайней мере, так сейчас планируется».