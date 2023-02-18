С 2025 года никакого кешбэка: в России ограничили использование иностранных слов

В России принят закон о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований. В частности, он запрещает госучреждениям и СМИ, а также авторам рекламных текстов, использовать иностранные слова, если у них есть аналоги в русском языке.
Данное нововведение журналистам прокомментировала историк и преподаватель Анастасия Кругликова.
«Суть в том, что с 1 января 2025 года нельзя будет использовать заимствования из других языков – прежде всего имеется в виду английский, все слова вроде «кешбэк», «тренды», «маркетплейс», «захолдировать». Эти слова нельзя будет использовать в рекламе, в СМИ, в публичных выступлениях, при показе фильмов в кинозалах. Естественно, их можно будет использовать в частном общении», - цитирует эксперта радио Sputnik.
«В целом, мера красивая, я надеюсь, что она поможет справиться с очевидными перегибами. Сказали, что будут составлены словари, потому что есть определенное количество слов, к которым действительно сложно подобрать аналоги в русском языке, их немного, но лингвисты считают, что они есть. В общем, лингвистов соберут, чтобы они за эти два года составили словари таких слов, они будут опубликованы в интернете, по крайней мере, так сейчас планируется».
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Кругликова отметила, что штрафов и наказаний за нарушение этого закона пока не предусмотрено, но в документ еще будут внесены поправки.
«Пока закон будет действовать так, что если банк выпустит слоган «кешбэк столько-то процентов», обыватель может это сфотографировать и поднять шум в соцсетях, можно обратиться в ФАС, которая занимается, в том числе, рекламой, и банк могут заставить убрать эти баннеры. В результате банк понесет убытки», - пояснила она.
Историк также добавила, что аналогичные нормативные акты уже есть во многих странах, например, во Франции. Там еще в прошлом веке запретили использование ряда англицизмов в рекламе.