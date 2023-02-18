Касается каждого! Пенсионеры дополнительно получат по 1 500 рублей — ждем зачислений до 25 февраля

Уже в феврале российские пенсионеры получат дополнительную выплату от Социального фонда на сумму почти 1 500 рублей.

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Средства рассчитаны как компенсация льготникам за набор услуг (проезд в общественном транспорте, получение бесплатных препаратов или путевки на лечение). Отказавшись от государственной помощи, граждане имеют право получить денежный эквивалент услуги.

В феврале положенная сумма была проиндексирована. Сейчас она составляет 1 470 рублей.

Деньги должны поступить на счет до 25 февраля вместе с пенсией, отмечается в сообщении Фонда.

Ранее россиянам сообщили о другой денежной выплате в 1 600 рублей. Ее начнут выплачивать в марте, но, к сожалению, далеко не всем пенсионерам.