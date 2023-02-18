Самое время посетить Байкал: авиабилеты в Иркутск на март значительно подешевели

На втором месте по снижению цен на перелет в марте оказался город Сочи – цены снизились на 45,9%. Далее идут Псков (на 44,2%), Сыктывкар (на 43,3%), Мурманск (на 39,7%), Москва (на 39,1%), Благовещенск (на 38,7%), Хабаровск (на 37,4%), Новокузнецк (на 37,1%) и Санкт-Петербург (на 35%).

А март-то, оказывается, отличный месяц для путешествий!

По материалам ТАСС.