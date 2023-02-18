Сильный снег, метель, град: в ряд европейских регионов РФ 18-20 февраля придет непогода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, в какие регионы России в ближайшие дни придет непогода.

Так в течение дня 18 февраля в Калининградской области будет дождь и ураганный ветер до 25-29 м/с. В Мурманской области ожидается сильная гололедица, в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях - сильный снег, ветер до 18 м/с и метель.

Сложная погода будет и в ряде регионов ЦФО. В Смоленской, Брянской областях прогнозируется сильный снег, метель, снежные заносы и гололед. 19 февраля в Липецкой, Тульской областях ожидается сильный снег и ветер до 18 м/с.