Учимся пахнуть дорого: как с помощью книги выбрать подходящий аромат — секрет парфюмера

Полки в парфюмерных магазинах так и ломятся от изобилия, а потому определиться с выбором не так-то просто. Чересчур ароматизированное помещение лишь усложняет процесс. Однако распознать тот самый аромат будет гораздо проще, если знать один секрет!

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Парфюмерный эксперт, коллекционер, автор блога Sweet Sixties Галина Анни поделилась, что при помощи обычной книги, оказывается, можно пахнуть дорого.

Прежде всего Анни советует не торопиться с выбором. По ее словам, будет правильнее нанести несколько приглянувшихся ароматов на бумажные полоски — блоттеры, подписать их и убрать в книгу на разные страницы.

Через время ароматы раскроются, и тогда выбрать подходящий парфюм не составит труда.

По материалам РИА ФАН