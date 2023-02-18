Касается каждого! Принято неожиданное решение по имеющимся на счетах деньгам

Сбербанк принял важное решение, тем самым успокоив своих клиентов: отныне граждане могут не переживать о сохранности личных средств.

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При помощи принятого антиотмывочного закона Банк будет возвращать деньги, похищенные мошенниками со счетов россиян. Операция будет занимать минимум времени.

Работать это будет так: Сбербанк будет блокировать перевод на счета физлиц и юрлиц, на которые переводятся украденные средства, информировать об этом клиента, а затем помогать их вернуть. Для этого потребуется написать заявление на возврат — деньги вернутся тут же.

По материалам РИА Новости