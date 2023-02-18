«Будьте на сто процентов включенными»: Василиса Володина дала предречение на 18 февраля

Телеведущая, астролог Василиса Володина на предпоследнюю субботу февраля, 18 число, дала прогноз от звезд. Луна расположилась в Водолее и повлияет на нас особенным образом: может заставить делать все, чтобы вписаться в круг своих единомышленников. Только вот возникает риск побросать все свои дела ради посиделок «ни о чем». Поэтому Володина дает совет: старайтесь быть здесь и сейчас, занимаясь чем-то одним.

«Чтобы не перегрузиться эмоционально, старайтесь не быть в нескольких местах одновременно. Пришли в гости — спрячьте телефон, не отвлекайтесь на мессенджеры. Будьте на сто процентов включенными в текущий разговор.

Решили помочь с домашкой одному ребенку — придумайте как занять второго, чтобы не разрываться и не раздражаться по пустякам», - советует астролог подписчикам в Telegram.

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